ANCONA – La Procura di Ancona ha chiuso le indagini sulla morte dei coniugi Diego Duca, autista soccorritore del 118 di Perugia, e Lucia Manfredi, neurologa all’ospedale regionale. Entrambi avevano 40 anni, erano di Fabriano (Ancona), e sono deceduti in un incidente stradale avvenuto il 4 gennaio scorso, in via Esino, nel quartiere di Torrette, ad Ancona.



Rischia un processo un 61enne, collaboratore scolastico in un istituto superiore, che, mentre era al volante di un suv della Bmw e percorreva via Esino per recarsi al lavoro, si scontrò contro la Fiat Panda della coppia ferma allo stop, poco prima delle 8. Moglie e marito morirono a causa delle gravi lesioni riportate. Nell’impatto andò distrutta una cabina del metano e diverse abitazioni della zona rimasero senza gas.

L’indagato, difeso dagli avvocati Marco Giorgetti ed Elisa Pavoni, è accusato di duplice omicidio stradale e interruzione di pubblico servizio per via dei danni alla cabina del metano andata distrutta. L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 novembre davanti alla giudice Francesca De Palma. I familiari della coppia morta sono rappresentati dall’avvocato Ruggero Benvenuto