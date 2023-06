MACERATA – Capillare operazione sul territorio provinciale condotta dai Finanzieri maceratesi con sequestro di oltre 260.000 articoli potenzialmente insicuri per la salute dei consumatori. Il Gruppo di Macerata e la Tenenza di Camerino hanno svolto una vasta operazione a contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica.

Gli interventi hanno permesso di rinvenire e sequestrare, in due distinte attività commerciali ubicate nel territorio provinciale, oltre 260.000 articoli di vario genere, tra i quali bigiotteria, articoli per la casa, prodotti per la persona e per uso alimentare, privi delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per garantire a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

I relativi responsabili sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio, per l’adozione dei provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Per le irregolarità constatate, ogni operatore rischia sanzioni amministrative per oltre 25.000 euro.