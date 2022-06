FALCONARA – Tragedia in mare questa notte al largo di Falconara. Una vongolara impegnata in attività di pesca si è rovesciata. Il fatto è avvenuto introno alle 4.30, a circa mezzo miglio dalla costa, all’altezza della Raffineria Api.

A bordo vi erano due marittimi, uno è stato soccorso da un’altra vongolara che si trovava in zona mentre per l’altro uomo, 57 anni, capitano dell’imbarcazione, non c’è stato nulla da fare. E’ rimasto intrappolato nella lancia di comando. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente. In quel momento il mare era calmo, dunque la tragedia, secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi riconducibile a un guasto a bordo o a una collisione.