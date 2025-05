FERMO – Lutto a Fermo e, più in generale, nel mondo del sociale. Questa mattina, infatti, alle 8 è deceduto don Franco Monterubbianesi, storico fondatore della Comunità di Capodarco. Don Franco aveva 94 anni. Tra i primi ad apprendere la notizia, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro: “Una vita accanto ai veri ultimi, senza se e senza ma. E fino alla fine dei suoi giorni”, il cordoglio del primo cittadino.

La salma è esposta nella cappella della Comunità di Capodarco di Fermo. Il funerale si svolgerà giovedì alle 15 in Duomo. “Accogliere le persone con limiti fisici e psicologici, madri e minori bisognosi di aiuto, ragazzi tossicodipendenti, rispettando storie e sogni; alimentare sempre l’attenzione a quanto il territorio richiede e creare comunità come strumento indispensabile per dare sostegno”. È questo in estrema sintesi il messaggio di don Franco, le cui tappe del percorso sono state ricostruite dalla stessa Comunità e da don Vinicio Albanesi.