MACERATA – Ha scardinato le porte dell’Istituto d’Arte Cantalamessa e ha raggiunto un distributore di cibi e bevande, forzando la cassetta di sicurezza per impossessarsi del denaro contenuto all’interno. È stato tradito, però, dall’allarme della scuola che richiamato l’attenzione della Polizia, il cui intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’autore del blitz, un 34enne residente in provincia di Macerata, poi denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo espletati dalla Questura di Macerata e dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, anche nei confronti degli istituti scolastici, e condivisi nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani e disposti dal questore.

Verso le 13 di ieri, infatti, la volante è intervenuta in via Cioci presso l’Istituto d’Arte Cantalamessa dove era scattato l’allarme. I poliziotti, dopo aver scavalcato la recinzione per effettuare un controllo, hanno subito intercettato un uomo che, alla loro vista, aveva tentato la fuga. È stato bloccato e identificato: nel suo “curriculum” numerosi precedenti.