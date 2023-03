CARPEGNA – E’ stato inaugurato nel week-end sul valico di monte Carpegna il Passo Marco Pantani, il primo in Italia dedicato al compianto campione di ciclismo scomparso 19 anni fa. A sancirlo una delibera delle giunta comunale di Carpegna guidata dal sindaco Mirco Ruggeri.

“Pantani era spesso protagonista su questa strada – ha sottolineato il primo cittadino – la sua celebre frase ‘il Carpegna mi basta’ stava ad indicare che questa salita era sufficiente per lui per affrontare poi le tappe dolomitiche”.



“Quando si arriva qui – ha aggiunto il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, presente alla cerimonia – si sente il respiro di chi sta pedalando e come è scritto nel muretto qui sotto si sente anche il respiro di Marco, posso dire che è un luogo veramente magico.

Sono tanti gli appassionati che partendo da Cesenatico si fanno tanti chilometri solo per venire a vedere il luogo dove Pantani si allenava. Questa intitolazione è un bel segnale che la comunità di Carpegna dà alla memoria di Marco e al mondo dello sport”.

Presenti alla cerimonia anche i genitori del pirata Tonina e Paolo oltre a una nutrita rappresentanza di suoi tifosi.