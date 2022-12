MACERATA – Weekend natalizio di controlli a tutto campo per i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata e della Stazione di Pollenza. In una prima operazione, i militari hanno provveduto ad eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino nigeriano, condannato in via definitiva ad una pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di riciclaggio di denaro. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Fermo.

Durante i controlli stradali, i carabinieri del Norm hanno ritirato sette licenze di guida. Le persone controllate sono state sorprese al volante in stato di ebbrezza alcolica e con un tasso superiore a 0.80. Contestualmente sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Macerata e alla Prefettura di Macerata per la sospensione della patente. Gli stessi militari del Radiomobile hanno fermato due minorenni a bordo di una minicar. In seguito ad un’ispezione personale e all’interno del veicolo, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto due spinelli per un totale di circa due grammi: i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di macerata per uso personale di sostanza stupefacente e alla Procura della Repubblica per i minori di Ancona per i provvedimenti del caso.

Anche un altro ragazzo è finito nei guai: è stato trovato a bordo della propria auto con un coltello di circa 24 centimetri, senza autorizzazione o giustificazione. È scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.