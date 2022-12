ASCOLI PICENO – Problema ad una pompa di un pozzo a Capodacqua, frazione nel territorio comunale di Arquata del Tronto, la Ciip Vettore costretta a riprendere le chiusure notturne dei serbatoi idrici – dalle 22 alle 6 nella giornata odierna – sospese in precedenza. Il guasto è avvenuto nella giornata di ieri, 25 dicembre.

Le zone interessate dalle chiusure notturne sono nei comuni di Castorano (centro urbano – San Silvestro – Gaico), Spinetoli (Pagliare del Tronto), Offida (centro urbano), Acquaviva Picena (centro urbano e dintorni, contrata San Vincenzo e Colle in su), Monteprandone (Centobuchi e Stella di Monsampolo), Grottammare (centro urbano basso e lungomare), Cupra Marittima (centro urbano basso e lungomare) e Ascoli Piceno e Castel di Lama (zona villa S. Antonio, a nord della ferrovia).

“Appena risolta la problematica – fa sapere la Ciip Vettore in una nota stampa pubblicata sul proprio sito – seguiranno nuove comunicazioni”. Da quanto si apprende, i professionisti sono al lavoro da ieri per risolvere le criticità. L’auspicio è che si possa terminare l’operazione di ripristino in serata, altrimenti l’erogazione idrica sarà sospesa negli orari e nelle zone citate in precedenza.