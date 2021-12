SAN BENEDETTO – “Buon Santo Stefano a tutti… tra i vari regali ricevuti quest’anno purtroppo ce n’è uno non gradito: ho appena ricevuto la risposta della positività al tampone che ho effettuato nella serata di ieri dopo aver avuto notizia di una persona incontrata nei giorni scorsi che aveva avuto un po’ di febbre”.

A scriverlo in un post su facebook il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo che ha così annunciato di essere positivo al covid-19.

“Ovviamente – prosegue il sindaco – mi sottopongo spessissimo ai tamponi visto il ruolo che ricopro e, nonostante fossi risultato negativo a quello di giovedì scorso, oggi sono risultato positivo a questo maledetto virus. Non ho sintomi particolari, mi sento bene grazie anche alla protezione del vaccino (ho fatto entrambe le dosi ed ero in procinto di fare la terza proprio in settimana).Non vi nascondo che da un punto di vista psicologico essere positivo al Covid fa un certo effetto e che, se non avessi fatto il tampone risultato poi positivo, non saprei di avere il virus. Il virus circola subdolamente, nonostante tutte le precauzioni che rigorosamente seguo da quando è iniziata la pandemia, e mi viene spontaneo chiedermi dove e come possa averlo preso.Sto telefonando a tutte le persone con cui sono entrato in contatto da giovedì scorso, però visto che il mio ruolo di sindaco mi porta ad incontrare tante persone ho deciso di scrivere questo post per avvisare e sollecitare tutti a fare un tampone, oltre che a completare il ciclo vaccinale per chi ancora non lo ha fatto.Ovviamente in questi giorni mi sottoporrò alla quarantena a casa ma sarò sempre attivo ed in contatto con tutti gli assessori e gli uffici del comune per portare avanti il lavoro impegnativo che ci aspetta.Era doveroso farlo sapere a tutti, vi mando un abbraccio virtuale e nuovamente auguro a tutti buone feste”.