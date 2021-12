ANCONA – Crescono di 21 pazienti i ricoverati per covid negli ospedali marchigiani per un totale che tocca quota 241 nelle ultime 24 ore. Di questi, 30 si trovano nelle terapie intensiva che registrano l’accesso di due nuovi degenti, mentre sono 35 le persone in attesa nei pronto soccorso e 120 gli ospiti in strutture territoriali. Nel giorno di Santo Stefano si contano anche cinque nuovi decessi con un’età compresa tra i 59 e i 92 anni, per un totale di vittime che sale a 3.221 da inizio pandemia.

Sono 385 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto agli ultimi giorni quando venerdì si era toccato il picco di contagi con 1.103 diagnosi. Una discesa motivata dal basso numero di tamponi eseguiti complice il giorno di Natale, solo 1.922 con una percentuale di positività che è però molto più alta di quelle finora registrate: il 20%.

Scende il tasso di incidenza su 100.000 abitanti oggi a 337,94, il 25 dicembre era a 355,05.

A registrare il numero maggiore di positivi la provincia di Ancona con 201 casi, in netto stacco rispetto al resto della regione, subito dopo infatti si trova la provincia di Macerata con 75 contagiati, seguita da Pesaro-Urbino 74, Fermo 11 e Ascoli Piceno 7. Sono invece 17 i casi da fuori regione.