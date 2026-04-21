Stati Generali Turismo, Confcommercio: “Innovazione e IA importanti ma accoglienza, professionalità e cultura restano attività umane”

L’intelligenza artificiali aiuterà a migliorare l’organizzazione ma il fattore umano resterà fondamentale nel settore del turismo. Sarà questa l’impronta, insieme a una maggiore professionalizzazione delle risorse umane, del turismo del futuro e da Recanati, che oggi ha ospitato la sesta edizione degli Stati Generali del Turismo delle Marche, si alza chiara la la necessità di coniugare innovazione tecnologica e valore del capitale umano.