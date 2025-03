SPOLETO – Uccide la moglie e tenta di farla finita, dramma a Spoleto. Protagonista del gesto Gianluca Romita, agente di commercio residente a Marzocca, la vittima è Laura Papadia seconda moglie dell’uomo bloccato dalla polizia che aveva chiamato per raccontare quanto era accaduto e le sue intenzioni i farla finita. Gli agenti lo hanno raggiunto al Ponte delle Torri dove era pronto a lanciarsi nel vuoto. Il corpo della donna è stato trovato nella casa che i due dividevano in centro lungo Corso Garibaldi.

L’allarme è stato lanciato questa mattina dalla prima moglie dell’uomo, residente a Oristano, che ha chiamato i carabinieri dicendo che l’uomo aveva ucciso la sua attuale consorte.

L’uomo si trova ora al commissariato di Spoleto, la sua posizione è al vaglio degli investigatori, a suo carico al momento non risultano provvedimenti. Non sono ancora chiare le cause della morte della donna, sono in corso i rilievi del medico legale. Le indagini sono condotte dalla polizia e sul posto è intervenuta anche la squadra mobile della questura.