Al ridotto del teatro delle Muse di Ancona la Polizia Penitenziara ha celebrato i 208 anni della fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta all'indomani della notizia di una rissa avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno che ha coinvolto quattordici detenuti. La lite è avvenuta in palestra, ma non sono ancora chiari i motivi che l'hanno scatenata. Quello che si sa al momento è che improvvisamente un gruppo di 12 detenuti si è scagliato contro altri due carcerati che nello scontro hanno avuto la peggio. Fondamentale il tempestivo intervento degli agenti della polizia penitenziaria in servizio che hanno interrotto il pestaggio e ricondotto tutti alla calma. I due detenuti picchiati hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ma sono già rientrati in carcere.

Gli scontri che si verificano nelle case circondariali sono stati tra gli argomenti di cui si è discusso nell'arco della cerimonia, insieme ad altri temi diventati ormai annosi, dal sovraffollamento dei detenuti nelle strutture alla carenza di personale. Ad Ancona tra i due istitituti penitenziari di Montacuto e Barcaglione, il più in affanno è il primo.