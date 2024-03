MAROTTA – Paura questa mattina intorno alle 8 a Marotta, dove un incendio di sterpaglie ha lambito i binari della linea Adriatica, fiamme e una grande nube di fumo hanno messo in apprensione i passeggeri dei treni. Il traffico ferroviario non è stato comunque coinvolto mentre circa un’ora è stato bloccato quello lungo la strada a sud delle Vele fino al sottopasso di via Foscolo.

Sul posto Polizia municipale e Vigili del Fuoco, al lavoro anche per accertare le cause del rogo