ROTELLA – Un ragazzo di 17 anni è morto stamane in un incidente stradale avvenuto a Rotella (Ascoli Piceno).



Il giovane era in sella ad uno scooter quando, intorno alle ore 8, è andato a scontrarsi contro un camion. Immediatamente si sono attivati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie; nel frattempo è stata fatta arrivare anche l’eliambulanza.



Purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo a seguito del violento impatto.

Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente mortale