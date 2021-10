ANCONA – Dieci donne che raccontano la loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali. Con “Onda femminile”, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al “Patto per la parità di genere”, promosso da Assoporti: per gli “Italian port days” da’ voce alle donne che lavorano nei porti, per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.

Ogni lunedì e giovedì alle 19.45 in onda su E’tv Marche, dal 25 ottobre per cinque settimane, e sulla nostra pagina Facebook e di Etv Marche. Stasera incontriamo Marika Santini della cooperativa Dorica Port Services, che si occupa dei servizi di assistenza in banchina nel porto di Ancona.