ALTIDONA – Un uomo di 80 anni ha perso la vita stamattina in uno schianto in auto contro un albero avvenuto lungo la Statale Adriatica a Marina di Altidona. Per cause in corso di accertamento, forse un malore, l’uomo ha perso il controllo della vettura finendo appunto contro la pianta a bordo strada. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e i soccorsi sanitari.