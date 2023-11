OSTRA – Terribile schianto questa mattina lungo la strada Arceviese, nei pressi del vivaio Agarbati, nel comune di Ostra. Un furgone Ducati si è scontrato con una una Ypsilon ed entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

Feriti i guidatori dei due veicoli. Ad avere la peggio la donna alla guida della Ypsilon, che è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco.



La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata a Torrette, a bordo dell’elisoccorso, con un codice di massima gravità, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lievi ferite, invece, per il conducente del furgone.