Salvataggio a catena questa mattina alla spiaggia del Passetto di Ancona, con doppio soccorso. Tutto è iniziato attorno alle 10 della mattina, quando una donna di 60 anni, tedesca, ha deciso di concedersi un bagno nel tratto di mare antistante lo stabilimento.

Mentre nuotava la turista ha tentato di avvicinarsi verso la scogliera, ma la corrente l’ha spinta rapidamente verso sud, all’altezza dell’ascensore, trascinandola lontano dalla battigia, a una trentina di metri. La scena non è sfuggita al bagnino presente in quel momento, Simone Burattini, 50 anni, dipendente della cooperativa “Atlante”, che si è gettato in acqua raggiungendo la donna, ormai allo stremo delle forze.

Il mare grosso, però, ha messo in difficoltà anche il soccorritore. A quel punto è entrato in acqua Riccardo Regis, 48 anni, responsabile della postazione sanitaria della Croce Gialla alla spiaggia del Passetto, esperto soccorritore. Vista la necessità di intervenire rapidamente, si è tolto gli effetti personali entrando in acqua in divisa. E’ così riuscito a mettere in sicurezza entrambi.

La donna, pur sotto shock, non è ricorsa al soccorsi del 118.

In foto i due soccorritori: da sinistra Simone Burattini (maglia rossa), a destra Riccardo Regis (accappatoio bianco).