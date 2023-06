A Polverigi il gran finale della settima edizione di ‘PizzaGustando’ (24 e 25 giugno ’23), il festival della pizza d’autore. Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Comune e Pro Loco, e al contributo della Camera di Commercio delle Marche, l’appuntamento porta nelle piazze, e per le vie della cittadina, una delle eccellenze culinarie italiane più amate, proponendo un viaggio alla scoperta della qualità della pizza artigianale.

Un itinerario diffuso, quello proposto da ‘PizzaGustando’, che si snoda tra il centro storico e Villa Nappi con i maestri pizzaioli, autentici artigiani del gusto, pronti ad accogliere i visitatori con proposte diverse, ma caratterizzate dai prodotti tipici locali. Le pizzerie presenti soon ‘Il Vecchio Forno’ e ‘Il Ghiottone’ di Polverigi, CikyMaya “pinsa romana” di Ancona, ‘Napoli’s la pizza di strada alla napoletana’ di Osimo, ‘Il Capriccio’ di Monsano, ‘L’officina della Pizza’ di Agugliano, ‘Molino Italcer’ di Osimo, ‘Mociga’ e ‘Buon Gusto’ di Ancona,

A partecipare anche l’Associazione Celiachia Marche e alla pizza gluten free con il maestro pizzaiolo Filippo Scalese. Non mancheranno gli abbinamenti con le migliori birre agricole e artigianali, e tanti eventi collaterali, musica dal vivo, show cooking, degustazioni e spettacoli anche per bambini.

Nel pomeriggio di domenica 25 si terrà un contest riservato ai pizzaioli per il ‘Migliore abbinamento tra pizza e vini rosati o bollicine e pizza e salumi con i paccasassi, in collaborazione con diverse aziende del territorio. A comporre la giuria l’assaggiatore gourmet Luca Giampaolini, tre Sommelier Federica Bartolucci, Andrea Ceccarelli, Luca23 Pieroni e i foodblogger Graziano Stacchiotti e Melissa Mondati di “Marche a Morsi”.

“Queste iniziative hanno un grande valore per noi perché sono il frutto della collaborazione e del dialogo con gli amministratori locali”, spiega Marco Pierpaoli Segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, “solo lavorando in sinergia si possono dare risposte alle esigenze dei territori”.

“Da anni organizziamo e sosteniamo iniziative che mettono in rete più aziende di uno stesso settore così da valorizzare l’intero comparto, far crescere collaborazioni tra professionisti dello stesso ambito e coinvolgere il cliente finale che viene incuriosito a sperimentare diverse tipologie dello stesso prodotto espressione dell’eccellenza del territorio”, spiega Giulia Mazzarini responsabile settore Alimentare Confartigianato.

“‘PizzaGustando’ è uno degli appuntamenti diventati tradizionali sui quali Confartigianato punta perché lo scopo è valorizzare un prodotto artigianale che è anche patrimonio culturale del territorio. Anche così possiamo rendere attrattivi e accoglienti i nostri borghi” spiega Luca Casagrande, responsabile dell’Area territoriale di Ancona di Confartigianato.

“Quando è nata ‘Pizzagustando’ a Polverigi c’erano ben 5 pizzerie, ognuna con una sua particolarità. Ancora oggi cerchiamo di valorizzare questo tratto di innovazione grazie anche alla Pro Loco e ai tanti volontari che lavorano per far crescere la manifestazione”, ha detto il sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali.

“Siamo orgogliosi di proporre anche quest’anno il ‘Festival della Pizza d’autore’, insieme ai maestri pizzaioli del nostro territorio: una iniziativa che si inserisce nel programma di ‘Serate sotto le stelle’ per l’estate. Crediamo molto nella valorizzazione del nostro borgo e nella sua crescita in termini di accoglienza turistica”, dichiara il Presidente della Pro Loco di Polverigi, Sauro Santilli. “Ringraziamo per questo le istituzioni, le aziende del territorio e i volontari per il loro fondamentale sostegno alle nostre iniziative”.