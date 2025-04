JESI – Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Piandelmedico, a Jesi. Un giovane operaio è stato travolto da un grosso palo della telefonia che è crollato all’improvviso mentre stava lavorando su un terreno privato con un trattore. Il ragazzo si è accasciato a terra e ha perso i sensi. A lanciare l’allarme al 112 da un passante. Sul posto, il 118 con l’eliambulanza e la Croce Rossa, i Vigili del fuoco e la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada. Il ventenne è stato portato in volo all’ospedale di Torrette in gravissime condizioni. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.