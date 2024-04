Da parecchi mesi sono in corso in maniera persistente i controlli ad “Alto Impatto” voluti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto dott. Saverio Ordine, nelle zone del Piano, degli Archi e della stazione e di tutte le zone limitrofe, per contrastare illegalità, degrado e inciviltà. Il servizio si è svolto nel corso della giornata di ieri, con l’impiego diversi operatori della Polizia di Stato anche con l’ausilio dei militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”.

Sono state identificate 176 persone, alcune delle quali gravati da precedenti giudiziari. I veicoli controllati sono stati 69, attraverso diversi posti di controllo, dislocati in alcune zone strategiche della città, a seguito dei quali sono state sanzionate 3 violazione del Codice della Strada, con il ritiro di una patente.

Durante il servizio i poliziotti, in due separati inteventi, hanno denunciato e contravvenzionato due cittadini di cittadinanza tunisina. In particolare gli Agenti fermavano un ragazzo, di 18 anni, il quale aveva attirato la loro attenzione perché camminava a passo spedito e con atteggiamento circospetto. Mentre i poliziotti erano intenti alla sua identificazione, quello provava ad occultare in una tasca dei pantaloni uno spinello, che stava poco prima fumando. Il gesto non passava certo inosservato. Per la detenzione della sostanza stupefacente veniva deferito ex art. 75 D.P.R. 309/90.

Invece, l’altro cittadino straniero fermato, di circa 60 anni, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, veniva trovato dai poliziotti ad urinare nella pubblica via verso la sede stradale. Veniva, pertanto, sanzionato amministrativamente per atti contrari alla pubblica decenza.

l Questore di Ancona: “E’ costante il nostro impegno profuso per garantire sicurezza, vivibilità e per dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini residenti. Esserci sempre vuol dire lavorare costantemente sull’integrazione, sui servizi e sulla prevenzione dell’incivilita e dell’illegalità.“