Il 30 marzo 2022 alle ore 21:00 al Teatro Sperimentale di Ancona andrà in scena la prima edizione di “DiversaMente”, uno spettacolo che racchiude momenti di musica, danza e teatro, per diffondere la cultura del rispetto e della parità delle persone con disabilità, anche in chiave ironica.

Si esibiranno:

Maria Vittoria Tranquilli, pianista a livello internazionale che interpreterà brani di musica classica

Debora Barontini, solista della compagnia VisBallet, direzione artistica Eugenia Morosanu

Stefania Terrè, attrice e autrice del monologo “Perfetto, la purga ha fatto effetto. Manderò 12 leccalecca al farmacista. Storia di una senza un senso e del suo cane normodotato”.

Presenta la serata, Antonio Lovascio.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti (UICI) ETS APS, del Consiglio Regionale delle Marche, con il patrocinio e il e contributo della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e con il patrocinio del Comune di Ancona.

Sarà disponibile la traduzione in LIS (Lingua dei segni Italiana) a cura di Concetta Ciocia.

Per informazioni: tel. 07153144 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13) – e-mail uicmarc@uici.it