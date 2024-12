Lorenzo Cicconi Massi, fotografo e pensatore: "Negli scatti catturo sentimenti eterni" (di M. Socci). E' tra i fotografi più apprezzati al mondo, forse perché in lui c'è tanto altro, oltre a uno scatto. Nell'intervista rilasciata a èTV, l'artista Senigalliese racconta la nascita di una foto, per cui "serve tempo, a volte anche mesi per un solo scatto". E perché sia davvero perfetta, non basta la luce, non serve solo un panorama azzeccato o un soggetto adatto, "serve – spiega Cicconi Massi – il sentimento giusto nel momento giusto, quello che provi nell'istante in cui scatti. Se chi guarda la foto riesce poi a provare quel sentimento, allora è la foto che cercavo".