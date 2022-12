C’è anche la tennista maceratese Camila Giorgi tra le persone coinvolte nell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid, che a febbraio aveva portato all’arresto di tre persone, di cui due medici.



Il reato ipotizzato a carico della tennista – riferisce il Giornale di Vicenza – è di falso ideologico, per presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green pass.



Il nome di Camila Giorgi si trova, insieme a quello della cantante vicentina Madame, nella lista dei clienti di uno dei medici arrestati. Le due però non sarebbero sue pazienti. Secondo l’ipotesi d’indagine, potrebbero essersi recate appositamente nello studio di Vicenza per ottenere il Green pass pur non essendosi sottoposte alla vaccinazione.



E’ da accertare dunque se le due abbiano effettuato o meno la vaccinazione anti covid.

I due medici coinvolti intanto sono stati rimessi in libertà, perché caduto il rischio di reiterazione del reato..