Peccato, ma mai come in questo caso l'importante è partecipare. Resta un tabù il concorso Miss Universo per l’Italia. Non abbiamo mai vinto, ma anche quest’anno ci siamo andati vicino, grazie alla nostra Glelany Cavalcante. Italo-brasiliana, già Miss Marche e Miss Italia Sorriso, la modella, imprenditrice e indossatrice residente a Civitanova ha chiuso in bellezza – letteralmente – il concorso, tenutosi quest’anno a Città del Messico. Glelany – fa sapere il suo staff da oltre oceano – ha dato il massimo, con grande professionalità, umiltà e coraggio. Ha affrontato ogni sfida con determinazione e ha rappresentato l’Italia con orgoglio e onore. I suoi sacrifici sono stati immensi: ha lavorato instancabilmente, dedicando tempo ed energie senza riserve, e ha dimostrato una dedizione straordinaria per raggiungere questo traguardo. La sua tenacia, la forza di volontà e il suo spirito indomabile l’hanno portata fin qui”. E adesso? “Non ci arrendiamo – prosegue la nota – perché Miss Universo Italia 2024 continuerà a splendere ancora di più nel nostro Paese. Il viaggio di Glelany è solo all’inizio, e ci saranno altri progetti e opportunità che l’aspettano per mostrare il suo talento e la sua grazia. La strada davanti a lei è luminosa e piena di promesse, e siamo entusiasti di vedere cosa le riserva il futuro”. Glelany lavora nella moda con una sua linea, e’ un’apprezzata indossatrice ed è impegnata nel volontariato. Ha scritto un libro per bambini il cui ricavato è devoluto ad un’associazione che addestra cani guida, ha recentemente fatto visita alla Lega del Filo d’Oro e alla Fondazione Salesi, a sostegno dei loro progetti. Ai microfoni di èTV ha recentemente raccontato la sua storia, fatta anche di momenti difficili come la dislessia e la depressione che l’hanno colpita in passato.