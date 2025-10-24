ANCONA – Nella giornata di giovedì si è tenuto a Roma l’incontro tra il presidente Massimiliano Polci e il nuovo socio Alessandro Di Paolo, durante il quale è stato formalizzato l’ingresso della Romana Film, società facente capo allo stesso imprenditore romano.

Di Paolo ha espresso grande entusiasmo: “La stima e l’amicizia che mi lega al Presidente Polci è stata una componente fondamentale per far maturare questa decisione. È motivo di orgoglio poter far parte di una società con una storia così gloriosa. Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto fino ad ora e di quanto sta facendo la squadra. Sono certo che questo sodalizio possa rappresentare l’inizio di un capitolo importante per l’Ancona”.

Sarà l’avvocato Claudio Moretti a rappresentare ufficialmente la nuova componente societaria.