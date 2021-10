Oro e gioielli spariti, ma pure vino e cibi. Ancora furti nelle campagne del Fermano. Spunta un gruppo whatsapp.

Gli ultimi colpi nelle campagne tra Corva e Cretarola, tra strada Pescolla e via Fonteserpe. Ennesimo assalto nella zona collinare di Porto Sant’Elpidio nella notte tra giovedì e venerdì, nel mirino villette e abitazioni private di campagna. Indagano i carabinieri, spesso in ricognizione nella zona

I ladri cercano l’oro ma non disdegnano vino e cibarie che trovano durante i raid. I residenti, logorati da questa annosa situazione, cominciano a fare da soli. Si è formato un gruppo WhatsApp composto da molte delle persone della zona: una quindicina di famiglie che si sono messe in rete e si passano le informazioni via cellulare per controllarsi a vicenda e cercare di tutelarsi.

Si tratta di abitazioni dotate molto spesso di telecamere e sistemi antifurto. «Correvano tra gli olivi, avevano scarpe da ginnastica bianche e tute cerate nere – racconta un residente che ha incrociato due malviventi mentre era a spasso col cane – appena li ho illuminati con la torcia se la sono data a gambe». Dal modus operandi sembrerebbe esserci la stessa mano dietro ai furti: in due, veloci e silenziosi, ben organizzati e attrezzati.

Sul gruppo WhatsApp c’è l’invito a «coinvolgere tutti i vicini per avere un referente in ogni abitazione e creare una rete connessa, per poterci segnalare all’istante ogni movimento sospetto».

