‘Laboratorio per l’impresa sostenibile’ – dalla gestione delle risorse all’analisi dei dati’, è il nuovo percorso formativo voluto da Confartigianato in collaborazione con il Confidi UNI.CO e AR.Co.S, finalizzato a supportare gli imprenditori nella gestione delle loro imprese, a livello sia pratico che operativo, e ad aggiornarli in merito alle più recenti normative inerenti l’accesso al credito e alle opportunità per attrarre clienti, fornitori, partner e collaboratori.