SERRA DE’ CONTI – Grave incidente poco dopo le 18 di oggi nel comune di Serra De’ Conti. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto vigili del fuoco e 118, che ha allertato l’elisoccorso. Un ferito molto grave viene trasportato in questi istanti al Pronto Soccorso Torrette.

IN AGGIORNAMENTO