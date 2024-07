ANCONA – Guardia costiera a tutela della filiera ittica. Stamattina i militari della Capitaneria di porto di Ancona hanno concluso un’intensa attività di controllo notturno, coordinata dal Centro di controllo pesca della Direzione marittima dorica, diretto dall’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale.

Sono state eseguite verifiche in sei motopesca e nei locali di un’attività commerciale dedita alla vendita delle vongole. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati quasi 2mila chili di vongole, in quanto – secondo le ricostruzioni della Guardia costiera – privi di qualsiasi documento commerciale per la tracciabilità ed oggetto di pesca professionale oltre i limiti di prelievo consentiti. Sono state quindi elevate sei sanzioni amministrative per un ammontare di 9mila 500 euro.