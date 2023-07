PORTO RECANATI – I militari della Guardia di Finanza di Porto Recanti, nel corso delle attività di controllo economico del territorio – finalizzate alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, con particolare riguardo, in questo caso, al settore dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, a tutela dei consumatori – hanno focalizzato l’attenzione sul tratto costiero che, vista l’elevata presenza di bagnanti e turisti, attrae improvvisati venditori ambulanti che propongono in vendita prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto emerso dai controlli e in considerazione del fatto che i commercianti non sono stati in grado di esibire la documentazione attestante l’idoneità dei prodotti messi in vendita, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 7.240 articoli. Conseguentemente sono stati segnalati al Sindaco di Porto Recanati otto venditori ambulanti privi delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni al SUAP Comunale e un commerciante alla locale Camera di Commercio per i provvedimenti di rispettiva competenza sotto il profilo amministrativo.