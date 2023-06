ANCONA – Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante ha raggiunto la Banchina da Chio, dove era stata segnalata una donna in evidente stato di esagitazione, che aveva commesso un furto all’interno del Dipartimento di Sanità lì ubicato.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato anche i sanitari del 118. Gli operatori sanitari hanno riferito che, qualche attimo prima dell’arrivo delle Volanti, la donna si era data alla fuga in direzione di via della Loggia, abbandonando una borsa di colore rosso, tipica da pronto soccorso, che poco prima aveva prelevato dall’interno del Dipartimento di Sanità.

La borsa trafugata apparteneva ad un medico di pronto soccorso, al quale è stata poi riconsegnata. Nel mentre altri agenti hanno rintracciato la donna in Corso Mazzini. La donna, poi identificata per una cittadina croata di 56 anni, ha provato a fuggire, impedita dagli operatori che sono riusciti a bloccarla.

Giunti in Questura, la donna in evidente stato di alterazione psicofisica è stata soccorsa dal personale del 118, sedata e trasportata presso l’ospedale di Torrette. Circa due ore dopo la donna, aggressiva con il personale, si è allontanata dalla struttura prima di essere sottoposta alle cure mediche. Gli agenti l’hanno rintracciata nel parcheggio antistante il pronto soccorso in evidente stato psicofisico alterato. La donna metteva in essere incomprensibili gesta, si denudava e minacciava gli agenti di gettarsi nel vuoto. La predetta sarà denunciata per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.