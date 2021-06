ANCONA – C’è una vittima in più nel quadro delle ultime 24 ore nelle Marche per il Covid-19 e a quattro giorni dall’ingresso della zona bianca: si tratta di un uomo di 82 anni proveniente da fuori regione deceduto alla Residenza Valdaso. Il bilancio delle vittime sale a 3035 persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sul fronte ospedaliero si registra un ricovero in più in rianimazione per un totale di 6 persone. Complessivamente sono 33 i ricoverati Covid in Regione, secondo la scheda del Servizio Salute della Regione Marche.

Per quanto riguarda il contagio sono stati scoperti 12 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 669 test molecolari effettuati con un’incidenza dell’1,7%. I due positivi emersi dallo screening con gli antigenici rapidi andranno nuovamente testati con il molecolare.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono: 1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.