Strategie, imprese, menti creative, istituzioni e talenti in un ecosistema dove il capitale umano, l’innovazione e la sostenibilità diventano strumenti di rotta. Non per inseguire il futuro, ma per disegnarlo insieme. Lungo la via del mare, ribattezzata The Blue Way. Così il panel dal sottotitolo Cantieri Aperti chiude alla Mole l'edizione 2025 di Tipicità in Blu ad Ancona