L’urgenza della legge 130 del 15 settembre 2023 era partita dopo la morte di un bimbo di 6 anni per chetoacidosi, legata al diabete di tipo 1.Ora prende il via un progetto pilota che coinvolgerà 4 regioni d’Italia, ovvero Marche, Lombardia, Campania e Sardegna, per un primo programma di screening per il diabete di tipo 1 e per la celiachia che mira a identificare, nella popolazione pediatrica sana, le persone a rischio di sviluppare una o entrambe queste malattie, in modo da poter offrire loro un trattamento precoce. A Osimo, nell’ambulatorio del dottor Cicione al via i primi test su 10 bimbi delle fasce d’età previste dal programma, ovvero 2, 6 e 10 anni.