ANCONA – Nella serata di ieri, su disposizione della locale Sala Operativa, gli agenti della Squadra Volante hanno raggiunto via Flaminia, in quanto personale del 118 segnalava un soggetto ferito all’interno di un’abitazione a seguito di aggressione.

Giunti in loco gli agenti, all’interno dell’abitazione, in camera da letto, hanno trovato i sanitari che stava provvedendo alle prime cure del caso all’uomo ferito, un cittadino del Bangladesh di 45 anni. L’uomo, disteso al suolo, risultava avere una ferita lacerocontusa al capo. Il personale sanitario ha riferito agli agenti che tale perita era stata verosimilmente provocata, con molta probabilità, da un oggetto contundente.

L’uomo, che versava in uno stato di elevata alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, veniva trasportato presso l’ospedale di Torrette per le cure del caso. Erano presenti in casa altri quattro cittadini del Bangladesh, tutti maggiorenni, che comprendevano molto poco la lingua italiana e quella inglese. Alcuni dei presenti hanno fatto intuire agli operanti che l’aggressore, una loro conoscenza, dopo aver colpito la vittima si era allontanato in strada. Gli agenti che indagano sul fatto, non l’hanno ancora rintracciato.