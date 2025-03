Ancora in alto mare le ricerca di fondi per i lavori straordinari alla rete fognaria per cui il comitato alluvione Marcelli ha lanciato addirittura una petizione online. Gli interventi servono per migliare le rete attuale così da evitare che si ripresentino i danni causati dalle ingenti piogge cadute a settembre 2024 che provocarano numerosi allagamenti in abitazioni, locali ed esercizi proprio a Marcelli, punto più basso della rete fognaria che raccoglie le acque reflue e pluvie di Sirolo e di tutta Numana. Un progetto per sistemare il sistema fognario c'è già e risale al 2019, ma poterlo realizzare servono 12milioni di euro.