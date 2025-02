LORETO – Vicinanza del sindaco di Loreto Moreno Pieroni alla famiglia lauretana rimasta coinvolta domenica 23 febbraio in un incendio che a distrutto il camper in cui stava trascorrendo una vacanza a Gualdo Tadino. “La città – ha detto il sindaco – è con voi e prega per voi”.

Ad avere la peggio nel rogo il papà di 44 anni e una delle due figlie della coppia, una bimba di 3 anni. Entrambi sono rimasti gravemente ustionati e preoccupano le loro condizioni. La bimba è ricoverata in prognosi riservata al reparto di rianimazione del Meyer di Firenze, a causa dei fumi respirati oltre che per le ustioni riportate.

L’uomo si trova invece al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa. La madre, 42 anni, pur ustionata non correrebbe pericolo di vita ed è ricoverata all’ospedale di Perugia. Incolume invece la figlia più grande della coppia di 4 anni.

A dare l’allarme una famiglia di amici con cui i lauretani stavano viaggiando. A quanto si apprende a scatenare le fiamme l’esplosione

della bombola del gas di cui era dotato il mezzo, quando il padre stava preparando la colazione per tutti. Le fiamme divampate rapidamente hanno divorato il camper di cui resta solo la cabina di guida e il piano pavimento dell’interno.