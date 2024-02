ANCONA – Dopo un diverbio il marito rientra in casa e aggredisce la moglie, spintonandola e gettandola a terra. A salvare la donna il figlio maggiorenne della coppia. Ennesimo episodio di violenza domestica, in questo caso in provincia di Ancona: il Questore Cesare Capocasa ha emesso nei confronti dell’aggressore, un 60enne, un provvedimento di ammonimento. Si tratta del settimo emesso dall’inizio dell’anno nei confronti di uomini che maltrattano mogli e compagne. In questo caso il litigio, secondo quanto appurato dagli investigatori, è stato solo l’ultimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattanti che l’uomo ha posto in essere nei confronti della moglie, vittima anche di violenza economica da parte dell’uomo, dopo aver perso il lavoro.