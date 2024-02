BOLOGNOLA – Non c’è pace per l’area colpita dal sisma del 2016: ieri a Bolognola, a causa del vento, una gru da cantiere è caduta sui tetti delle abitazioni limitrofe, tutte vuote in quel momento. Gli edifici sono inagibili. Al lavoro i Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, non potendo rimuovere immediatamente la gru. Sul posto il sindaco, personale dell’ufficio tecnico di Bolognola e i carabinieri. Si lavora per rimuovere la gru.