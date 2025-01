ANCONA – E’ caccia all’uomo per un detenuto evaso nella mattinata di giovedì dal carcere di Barcaglione ad Ancona. Si tratta di Xhevdet Plaku, 44enne albanese pluriomicida residente ad Ancona e già detenuto da un anno e mezzo per reati connessi allo spaccio.

L’uomo a cui mancavano ancora due anni di pena era addetto alle mansioni di pulizie della caserma degli agenti e degli uffici di direzione con libertà di movimento all’esterno del carcere senza scorta. Ha approfittato di un momento in cui era uscito per gettare immondizia, e non essendo appunto soggetto a scorta si è spostato tra la cinta e l’intercinta del perimetro dell’Istituto per scappare a campi. La fuga risalirebbe alle 8:30 del mattino, ma è stata scoperta solo alle 11:30 quando c’è stato il controllo dei detenuti.

Le ricerche sono scattate subito, estese a tutto il circondario. I poliziotti della Penitenziaria insieme ai carabinieri e ai poliziotti della Questura, hanno battuto a tappeto l’intera zona attorno al carcere.