SENIGALLIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà un 55enne, di origine romana ma residente in città, con precedenti, accusato di furto, ricettazione e porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato sorpreso nel primo pomeriggio di martedì mentre circolava per le vie del centro in sella a una e-bike rubata poche ore prima davanti al liceo scientifico “Medi”. A segnalare la presenza del ladro è stato il proprietario della bici, che ha riconosciuto il mezzo e avvertito immediatamente i militari.

Rintracciato e bloccato in via San Martino, il 55enne è stato trovato in possesso di vari arnesi da scasso — una tronchese, una trancia tubi e un martelletto rompivetro — oltre a due coltelli a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altra refurtiva: due smartphone e una batteria per bici elettrica, tutti di probabile provenienza furtiva.

Uno dei telefoni, rubato nei primi giorni di settembre, è già stato restituito al legittimo proprietario, così come la bicicletta elettrica sottratta davanti alla scuola. Restano da identificare i proprietari di un altro cellulare, uno Xiaomi Redmi Note 9 blu, e di una batteria Samsung nera per e-bike, trovati nell’abitazione del sospettato.

Le indagini proseguono per verificare se l’uomo sia coinvolto in altri furti di biciclette elettriche registrati a Senigallia nelle ultime settimane.