ROMA – Socar annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione del 99,82% delle quote di Italiana Petroli (Ip), da Api Holding. L’operazione, si legge in una nota, è condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari (in materia di antitrust, sovvenzioni estere e golden power) e si stima che il closing possa intervenire entro il primo trimestre del 2026. “Socar – si legge – intende agire in continuità per preservare e valorizzare la forte posizione di mercato di Ip e la sua reputazione, assicurando una fornitura stabile di servizi di alta qualità ai propri clienti, partner e stakeholder e preserverà i livelli occupazionali e, in linea con la strategia del gruppo, la tutela dell’ambiente rimarrà una priorità per le proprie attività in Italia”.

Intanto il Comitato Mal’Aria ha convocato per il prossimo venerdì 26 settembre alle ore 21 presso la Galleria delle idee di Falconara (via Nino Bixio 18A), un’assemblea informativa e di discussione sulla questione. Il Comitato in particolare vorrebbe il blocco della vendita “fino a che una o tutte e due le parti contraenti (accordandosi) – si legge in una nota – non depositino in un apposito fondo di garanzia il budget necessario alle bonifiche del sito e delle aree limitrofe.”



