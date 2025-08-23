FERMO – Quando ha visto la pattuglia della Polizia di Stato ha abbassato la visiera del casco e si è allontanato. Un atteggiamento che non è sfuggito agli agenti della Questura di Fermo, impegnati in un controllo nel quartiere di Lido Tre Archi.

Il giovane, poco prima, stazionava nell’androne di un palazzo. Alla vista dei poliziotti ha fatto finta di allontanarsi, restando però a osservare da lontano, come in attesa che se ne andassero. Nel frattempo, gli agenti hanno effettuato un controllo della zona, scoprendo all’interno di una fioriera diverse dosi di eroina e cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio.