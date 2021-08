Da un lato i ristoratori del movimento “Io apro”, dall’altro il gruppo per i protocolli delle terapie domiciliari Covid e quindi contro il green pass: doppia protesta a Pesaro in occasione dell’arrivo del ministro alla Salute Roberto Speranza. Il ministro ha partecipato all’inaugurazione dei rinnovati locali della farmacia comunale “Andrea Costa” di via Giolitti e prosegue partecipando alla festa dell’Unità. L’incontro era inizialmente previsto in piazzale Collenuccio, ma si terrà al Cinema Astra, causa maltempo.