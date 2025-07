Inaugurata a Polverigi la Moon Arena, uno spazio polifunzionale restituito alla comunità grazie a un partenariato pubblico-privato che ha coinvolto l'azienda locale Sige Spa.

Quest'ultima, main sponsor della società Asd Polverigi Camerata Basket 1992, ha finanziato integralmente l'intervento che nel giorno della sua inaugurazione istituzionale (21 luglio, ndr) ha ospitato le Finals Regionali Femminili Street Ball del circuito 3×3 Fip Marche in un clima di grande festa e condivisione sportiva.

Momento clou della giornata, l'esposizione di un murale dedicato al campione Achille Polonara, firmato dall'artista locale David Campana.

Polonara, atleta di punta della Nazionale Italiana di pallacanestro, è attualmente alle prese con un grave problema di salute che lo sta tenendo lontano dal campo di gioco.

Cestita marchigiano, orgoglio della sua città di origine, Ancona, e della società in cui ha cominciato a muovere i primi passi sul parquet, il CAB Stamura, “Achi” è stato simbolicamente convocato da coach Pozzecco per il Trainig Camp in vista dell'Eurobasket 2025 di Cipro, per ribadire la vicinanza della squadra azzurra a uno dei protagonisti indiscussi delle ultime uscite della nazionale, ala della Virtus Bologna.

Tutti i ragazzi e le ragazze presenti (circa 150) hanno posato sulla scala color arcobaleno dell'impianto per una foto di gruppo, stringendosi attorno all'immagine del campione in un emblematico abbraccio collettivo.

L'ASD PB 1992 ha espresso la volontà di portare il murale ritraente Achille Polonara, a Folgaria (TN), sede in questi giorni del raduno della Nazionale di coach Pozzecco per consegnarlo ai sui compagni di squadra.

A partire dalle ore 17:00 la Moon Arena si è animata di ben 7 squadre per la categoria U16, 5 per l'U14 e 2 per l'U18 che si sono contese le Finals Nazionali che si terranno a Riccione dal 30 luglio al 2 agosto.

Ad aggiudicarsi la vittoria le squadre:

Armani Comio (Cat. U14) composta da:

Anna De Luca

Alice Vegliò

Sofia Coppola

Giulia Zuccaroni

Space Dunk (Cat. U16) composta da:

Noemi Zambelli

Eleonora Bonventi

Cecilia Cappanera

Giulietta Rondena



M.A.N. No MAN (Cat. U18) composta da:

Nicole Manizza

Martina Cotellessa

Justine Nardoni

Elena Gelsomini

A premiare i team vincitori il Presidente del Comitato Regionale FIP Marche Maurizio Biondini, affiancato da Mauro Galassi, Presidente del Polverigi Camerata Basket 1992, società che ha magistralmente organizzato e coordinato l'evento Fip Marche, rappresentato per l'occasione anche da Magda Gasperat.

Alle 19:30 la cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo alla presenza della istituzioni, primi tra tutti il Sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, e il Sindaco di Camerata Picena, Davide Fiorini, dei rappresentanti dell'azienda SIGE SpA, di Davide Paolini, ex presidente della fip marche recentemente insignito della Stella D'Argento del CONI e dell'artista David Campana.

Unico e univoco il messaggio di speranza partito dalla Moon Arena di Polverigi: un invito concreto e partecipato a non mollare per Achille Polonara, urlato dalle nuove, promettenti leve del basket marchigiano.