ANCONA – Un piccolo colpo di artiglieria da 240 millimetri, un residuo bellico della Seconda guerra mondiale, ritrovato nei giorni scorsi all’interno del parco della Cittadella ad Ancona. Questa mattina sono scattate le operazioni di bonifica dell’area. Da Bologna sono arrivati i militari del Genio civile che prima hanno rimosso l’ordigno – in circa mezz’ora – e che poi l’hanno fatto brillare in un altro sito sicuro, sempre in regione. Tutto si è concluso nella mattinata odierna.



“Un ordigno piccolo, è comune trovarne: non bisogna spaventarsi”, rassicura la prefettura. La cittadella è una vecchia zona militare e, come tale, le autorità raccomandano ai cittadini di non raccogliere al suo interno strani oggetti metallici.