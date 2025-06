MILANO – E’ morto Arnaldo Pomodoro uno dei più importanti scultori contemporanei, creatore delle famose Sfere di bronzo. Il maestro si è spento ieri sera nella sua casa di Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni.



Nato a Morciano di Romagna ma cresciuto nel Pesarese, a Orciano, Pomodoro rimase sempre straordinariamente attaccato alla sua terra anche dopo il trasferimento a Milano da metà degli anni Cinquanta.

A Pesaro in Piazzale della libertà uno dei suoi simboli per eccellenza, la sua sfera grande, per tutti “la palla”, che lo scultore realizzò nel 1998.



“Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell’arte perde uno tra gli scultori italiani più influenti del Novecento. Ricordiamo con emozione la sfera di Pesaro in piazzale della Libertà, simbolo assoluto della città”. Così il sindaco, Andrea Biancani, e l’assessore alla Cultura, Daniele Vimini commentano la morte dello scultore legato alla città anche da storica esposizione del 1971 “Arnaldo Pomodoro: Sculture nella città” in cui la versione in fiberglass della Sfera grande entrò a far parte del patrimonio pesarese e la città accolse le sculture di Pomodoro per la prima volta esposte tra le vie del centro storico.