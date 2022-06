ANCONA – Domenica prossima, 26 giugno, sono attese più di 30 mila persone allo stadio del Conero di Ancona per il concerto di Vasco Rossi: il Comune di Ancona ha fatto le prove generali, andate bene a metà, con lo show del cantante Ultimo, lo scorso 17 giugno, in cui è rimasto off limits il parcheggio dello Stadio “per creare un’area cuscinetto”. Per il concerto della rockstar italiana è stato approntato un più robusto piano viabilità, parcheggi e bus navetta. Quasi raddoppiati i bus navetta e incrementato di tremila posti auto lo spazio parcheggi rispetto al concerto del cantante Ultimo tenutosi il 17 giugno scorso.

La Polizia Locale di Ancona ha previsto la presenza sul campo sin dal mattino di circa 70 agenti e 100 volontari della Protezione civile – che provvederanno all’attività di informazione e orientamento – attivi nelle zone interessate dalla manifestazione, compresi parcheggi, strade, ecc. Al riguardo la Comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi, suggerisce per chi proviene da Sud di utilizzare i parcheggi e le strade che si trovano nell’area commerciale

della Baraccola e aree limitrofe. ”Questo sicuramente darà la possibilità di avere un deflusso più scorrevole a fine concerto” afferma la comandante Rovaldi. Qui il piano viabilità, i parcheggi e le linee bus navetta https://www.comuneancona.it/ankonline/vasco-rossi-al-del-conero-ecco-il-piano-parcheggi-navette-e-viabilita/